Ситуація в Індії та Пакистані — Трамп заявив, що зупинив війну

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому вдалося зупинити ядерну війну між Індією та Пакистаном. У цьому допомогла пропозиція про торгівлю з Америкою.

Про це повідомляєTelegram-канал "Donald Trump українською".

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Дональд Трамп розповів, що в розмовах із керівництвом обох ворогуючих країн пропонував зупинити війну та торгувати із США.

"Лідери Індії та Пакистану були непохитними. Торгівля — основна причина, чому вони припинили воювати", — наголосив президент США.

Крім того, він додав, що пишається цією миротворчою місією, оскільки запобіг загибелі мільйонів людей.

Нагадаємо, 10 травня Дональд Трамп повідомив, що Індія та Пакистан домовилися припинити вогонь. За його словами, обидві країни проявили здоровий глузд та великий розум.

Однак вже через чотири години на кордоні між Пакистаном та Індією знову лунали вибухи. Індійський уряд звинуватив у всьому Пакистан.

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