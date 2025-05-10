Війна Індії та Пакистану — на кордоні 10 травня було чутно вибухи

Дим від вибухів. Фото: скриншот з відео

На кордоні між Пакистаном та Індією у суботу, 10 травня, знову було чутно вибухи. Заявлене президентом США Дональдом Трампом перемир’я протрималось менш ніж чотири години.

Про це повідомляє видання Sky News.

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Вибухи на кордоні між Пакистаном та Індією

Видання повідомляє, що 10 травня Пакистан заявив про військову операцію проти Індії. Незадовго в Нью-Делі повідомили, що Ісламабад перекидає війська до кордону.

На тлі загострення ситуації між країнами, в місті Барамула у Кашмірі пролунало два вибухи. Також гучно було в столиці в місті Срінагар, що є столицею Кашміру, неподалік міського аеропорту та місцевого штабу армії.

This is no ceasefire. The air defence units in the middle of Srinagar just opened up. pic.twitter.com/HjRh2V3iNW — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) May 10, 2025

Водночас індійський уряд офіційно підтвердив цю інформацію та звинуватив Пакистан у порушенні перемир'я. Очільник регіону Омар Абдулла у своєму Х написав, що це не припинення вогню, адже підрозділи протиповітряної оборони в центрі Срінагара щойно відкрили вогонь.

Зазначимо, вдень 10 травня Дональд Трамп повідомив, що Індія та Пакистан домовилися припинити вогонь. За його словами, обидві країни проявили здоровий глузд та великий розум.

Нагадаємо, 29 квітня міністр оборони Пакистану заявив, що військове вторгнення Індії в його країну неминуче. За його словами, країна посилила бойову готовність.

Причиною таких заяв стало те, що 23 квітня в Індії бойовики розстріляли туристів у Кашмірі. Там загинуло щонайменше 26 людей.

На тлі цього інциденту Пакистан відкрив вогонь уздовж лінії розмежування з Індією. Внаслідок цього постраждалих не було.