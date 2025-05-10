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На кордоні між Пакистаном та Індією знову лунають вибухи, — ЗМІ

10 травня 2025 19:58
Карина Приходько - Редактор
Війна Індії та Пакистану — на кордоні 10 травня було чутно вибухи
Дим від вибухів. Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

На кордоні між Пакистаном та Індією у суботу, 10 травня, знову було чутно вибухи. Заявлене президентом США Дональдом Трампом перемир’я протрималось менш ніж чотири години.

Про це повідомляє видання Sky News

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Видання повідомляє, що 10 травня Пакистан заявив про військову операцію проти Індії. Незадовго в Нью-Делі повідомили, що Ісламабад перекидає війська до кордону.

На тлі загострення ситуації між країнами, в місті Барамула у Кашмірі пролунало два вибухи. Також гучно було в столиці в місті Срінагар, що є столицею Кашміру, неподалік міського аеропорту та місцевого штабу армії.

Водночас індійський уряд офіційно підтвердив цю інформацію та звинуватив Пакистан у порушенні перемир'я. Очільник регіону Омар Абдулла у своєму Х написав, що це не припинення вогню, адже підрозділи протиповітряної оборони в центрі Срінагара щойно відкрили вогонь. 

Зазначимо, вдень 10 травня Дональд Трамп повідомив, що Індія та Пакистан домовилися припинити вогонь. За його словами, обидві країни проявили здоровий глузд та великий розум.

Нагадаємо, 29 квітня міністр оборони Пакистану заявив, що військове вторгнення Індії в його країну неминуче. За його словами, країна посилила бойову готовність. 

Причиною таких заяв стало те, що 23 квітня в Індії бойовики розстріляли туристів у Кашмірі. Там загинуло щонайменше 26 людей.

На тлі цього інциденту Пакистан відкрив вогонь уздовж лінії розмежування з Індією. Внаслідок цього постраждалих не було. 

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