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Вторгнення Індії неминуче — заява міністра оборони Пакистану

29 квітня 2025 09:00
Карина Приходько - Редактор
Вторгнення Індії в Пакистан неминуче — що каже міністр оборони
Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф. Фото: REUTERS/Waseem Khan
Карина Приходько - Редактор

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф заявив, що військове вторгнення Індії в його країну неминуче. Водночас він не став вдаватися в деталі щодо причин, через які вважав напад неминучим.

Про це повідомляє Reuters.

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Вторгнення Пакистану в Індію

Мухаммад Асіф заявив, що напруженість між двома ядерними державами зростає і вторгнення Індії до Пакистану "просто неминуче". 

"Ми посилили наші сили, тому що це вже стало неминучим. У такій ситуації потрібно ухвалювати стратегічні рішення, і ці рішення вже ухвалено", — сказав міністр. 

За його словами, пакистанські військові повідомили уряд про можливість нападу з боку Індії. Водночас він не вдавався в подробиці щодо причин, чому вважає вторгнення неминучим.

Асіф наголосив, що Пакистан застосовуватиме свій ядерний арсенал лише тоді, коли "буде пряма загроза існуванню". Зазначається, що країна перебуває у стані підвищеної готовності та перекидає бойові підрозділи до кордону з Індією. 

В агенції зазначили, що напруження між двома країнами розпочалося після теракту  у спірному регіоні Кашмір, де бойовики розстріляли туристів. Тоді уряд Індії публічно звинуватив Пакистан у підтримці цих бойовиків.

Що відбувається між Індією та Пакистаном

Нагадаємо, 23 квітня в Індії бойовики розстріляли туристів у Кашмірі. Там загинуло щонайменше 26 людей. За даними ЗМІ, це один із найкривавіших нападів за останні роки.

На тлі цього інциденту Пакистан відкрив вогонь уздовж лінії розмежування з Індією. Внаслідок цього постраждалих не було. 

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