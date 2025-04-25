Пакистан відкрив вогонь на лінії розмежування з Індією

Співробітники служби безпеки Індії. Фото: PTI

Між Індією та Пакистаном посилилася напруга на тлі стрілянини у Пахалгамі в спірному регіону Кашмір. Пакистан відкрив вогонь по місцях уздовж лінії розмежування.

Про це пише News18.

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Джерела в оборонному відомстві Пакистану повідомило, що країна відкрила вогонь по кількох місцях уздовж лінії розмежування. Також йшлося про порушення режиму припинення вогню в секторі Навгам в районі Хандвара в окрузі Купвара. Водночас внаслідок інциденту обійшлося без постраждалих.

"Були випадки обстрілу зі стрілецької зброї в деяких місцях на лінії контролю, ініційовані Пакистаном", — йдеться у повідомленні.

Днями Індія понизила рівень дипломатичних відносин із Пакистаном, скоротивши працівників посольств, а також оголосила про закриття єдиного сухопутного прикордонного переходу між країнами. Крім того, країна призупинила дію угоди щодо постачання води з ріки Інд.

Раніше Пакистан попереджав, що будь-яка спроба зупинити постачання води буде розцінюватися як "акт війни".

Крім того, Індія анулювала візи пакистанців, видані через систему звільнення від віз Південно-Азіатської асоціації регіонального співробітництва. А уряд Пакистану у відповідьь призупинив дію віз для громадян Індії, за виключенням сикхських паломників, оголосив індійських військових радників персонами нон грата і наказав їм покинути країну.

Повітряний простір Пакистану був закритий для всіх авіаліній з Індії та була зупинена вся торгівля, в тому числі транзит товарів.

Відомо, що в районі Бандіпора в Джамму і Кашмірі також відбулося зіткнення між терористами і силами безпеки.

Конфлікт між країнами стався через вбивство щонайменше 20 туристів у популярному гірському регіоні Пахалгамі, відповідальність за яке взяло на себе бойове угруповання "Кашмірський опір".

Раніше індійські ЗМІ писали, що напад на туристів у Пахалгамі здійснили двоє-троє бойовиків на бездоріжжі.

Крім того, на початку березня бойовики у Пакистані взяли в заручники сотні людей.