Бойовики в Пакистані взяли пасажирів поїзда в заручники

Бойовики у Пакистані взяли в заручники сотні людей, — AFP
У Пакистані сотні людей опинились у заручниках. Бойовики погрожують стратити бранців, якщо будуть спроби їх звільнити.
Про це пише AFP News Agency у вівторок, 11 березня.
Бойовики у Пакистані взяли пасажирів поїзда в заручники
Озброєні бойовики взяли у заручники сотні пасажирів потяга у віддаленому гірському районі провінції Белуджистан, яка межує з Афганістаном та Іраном. Бойовики належать до Белуджської визвольної армії. Це збройне формування, яке бореться за незалежність провінції.
Наразі відомо про загибель шістьох співробітників служби безпеки. Більшість заручників — військові та поліцейські. Бойовики погрожують стратити людей, якщо армія спробує їх звільнити.
Нагадаємо, раніше на вокзалі Кветти у Пакистані стався теракт. Вибух вчинив терорист-смертник.
Також у Пакистані сталася авіатроща. На північному заході країни внаслідок аварії гелікоптера загинуло шестеро людей, ще восьмеро зазнали травм.
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