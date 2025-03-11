Бойовики в Пакистані взяли пасажирів поїзда в заручники

Пакистанський співробітник служби безпеки. Фото: The Guardian

У Пакистані сотні людей опинились у заручниках. Бойовики погрожують стратити бранців, якщо будуть спроби їх звільнити.

Про це пише AFP News Agency у вівторок, 11 березня.

Читайте також:

Бойовики у Пакистані взяли пасажирів поїзда в заручники

Озброєні бойовики взяли у заручники сотні пасажирів потяга у віддаленому гірському районі провінції Белуджистан, яка межує з Афганістаном та Іраном. Бойовики належать до Белуджської визвольної армії. Це збройне формування, яке бореться за незалежність провінції.

Наразі відомо про загибель шістьох співробітників служби безпеки. Більшість заручників — військові та поліцейські. Бойовики погрожують стратити людей, якщо армія спробує їх звільнити.

Нагадаємо, раніше на вокзалі Кветти у Пакистані стався теракт. Вибух вчинив терорист-смертник.

Також у Пакистані сталася авіатроща. На північному заході країни внаслідок аварії гелікоптера загинуло шестеро людей, ще восьмеро зазнали травм.