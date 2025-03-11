Боевики в Пакистане взяли пассажиров поезда в заложники

Боевики в Пакистане взяли в заложники сотни людей, — AFP
В Пакистане сотни людей оказались в заложниках. Боевики угрожают казнить пленников, если будут попытки их освободить.
Об этом пишет AFP News Agency во вторник, 11 марта.
Боевики в Пакистане взяли сотни людей в заложники
Вооруженные боевики взяли в заложники сотни пассажиров поезда в отдаленном горном районе провинции Белуджистан, которая граничит с Афганистаном и Ираном. Боевики принадлежат к Белуджской освободительной армии. Это вооруженное формирование, которое борется за независимость провинции.
Сейчас известно о гибели шестерых сотрудников службы безопасности. Большинство заложников — военные и полицейские. Боевики угрожают казнить людей, если армия попытается их освободить.
Напомним, ранее на вокзале Кветты в Пакистане произошел теракт. Взрыв совершил террорист-смертник.
Также в Пакистане произошло авиакатастрофа. На северо-западе страны в результате аварии вертолета погибли шесть человек, еще восемь получили травмы.
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