Звільнено понад сто заручників у Белуджистані після нападу повстанців на потяг

У Пакистані звільнили понад сто заручників з поїзда
У Белуджистані, Пакистан, звільнили понад сто пасажирів потяга Jafar Express, яких захопили в заручники. На нього напали повстанці-белуджі, коли він проїжджав через гірську місцевість.
Про це повідомляє DW.
Звільнення заручників у Белуджистані
За інформацією МВС, були звільнені близько 155 заручників. Наразі триває операція по порятунку інших.
Звільнені заручники розповіли, що годинами йшли до безпечного місця. Вони також зазначили, що були змушені залишити рідних, з якими їх розлучили.
Що відомо про напад на потяг
Повстанці, які борються за незалежність від Пакистану, підірвали залізничну колію у віддаленому районі Белуджистану, після чого обстріляли потяг і змусили його зупинитися.
Внаслідок нападу вони взяли в заручники понад 450 людей.
Офіційна влада поки не уточнила кількість захоплених заручників, тоді як повстанці зазначили, що утримують 214 осіб і пригрозили почати їхню страту.
"Проводиться повномасштабна військова операція, під час якої було вбито 27 терористів. Бойовики використовували пасажирів як щити, і вони розташували терористів-смертників у жилетах із вибухівкою небезпечно близько до заручників", — зазначили співробітники сил безпеки.
Нагадаємо, 11 березня в Пакистані бойовики взяли в заручники сотні людей і пригрозили їх стратити у разі спроб силового звільнення.
Також лідер США Дональд Трамп виступив з жорстким попередженням до угруповання ХАМАС, вимагаючи негайно звільнити заручників і повернути тіла загиблих.
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