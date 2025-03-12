Звільнено понад сто заручників у Белуджистані після нападу повстанців на потяг

Солдат пакистанської армії поруч з рятувальним потягом. Фото: REUTERS/Naseer Ahmed

У Белуджистані, Пакистан, звільнили понад сто пасажирів потяга Jafar Express, яких захопили в заручники. На нього напали повстанці-белуджі, коли він проїжджав через гірську місцевість.

Про це повідомляє DW.

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Звільнення заручників у Белуджистані

За інформацією МВС, були звільнені близько 155 заручників. Наразі триває операція по порятунку інших.

Порятунок заручників у Пакистані. Фото: REUTERS/Stringer

Звільнені заручники розповіли, що годинами йшли до безпечного місця. Вони також зазначили, що були змушені залишити рідних, з якими їх розлучили.

Що відомо про напад на потяг

Повстанці, які борються за незалежність від Пакистану, підірвали залізничну колію у віддаленому районі Белуджистану, після чого обстріляли потяг і змусили його зупинитися.

Порятунок заручників у Пакистані. Фото: REUTERS/Stringer

Внаслідок нападу вони взяли в заручники понад 450 людей.

Офіційна влада поки не уточнила кількість захоплених заручників, тоді як повстанці зазначили, що утримують 214 осіб і пригрозили почати їхню страту.

"Проводиться повномасштабна військова операція, під час якої було вбито 27 терористів. Бойовики використовували пасажирів як щити, і вони розташували терористів-смертників у жилетах із вибухівкою небезпечно близько до заручників", — зазначили співробітники сил безпеки.

Нагадаємо, 11 березня в Пакистані бойовики взяли в заручники сотні людей і пригрозили їх стратити у разі спроб силового звільнення.

Також лідер США Дональд Трамп виступив з жорстким попередженням до угруповання ХАМАС, вимагаючи негайно звільнити заручників і повернути тіла загиблих.