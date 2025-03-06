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Трамп висунув ультиматум ХАМАС повернути тіла загиблих

6 березня 2025 08:34
Анастасія Постоєнко - Редактор
Трамп пригрозив ХАМАС і закликав повернути заручників
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis/File Photo
Анастасія Постоєнко - Редактор

Президент США Дональд Трамп звернувся до угруповання ХАМАС із жорстким попередженням, закликавши негайно звільнити всіх заручників та повернути тіла вбитих. У своїй заяві Трамп підкреслив, що якщо ХАМАС не виконає його вимог, для угруповання "це буде кінець".

Про це Дональд Трамп заявив у соцмережі Truth Social.

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""Шалом Хамас" означає "Привіт" і "Прощавай" — ви можете вибирати. Звільніть всіх заручників зараз, не пізніше, і негайно поверніть всі тіла вбитих вами людей, або для вас це КІНЕЦЬ. Тільки хворі і збочені люди зберігають тіла, а ви — хворі і збочені!" — заявив Трамп.

Президент США також пообіцяв надати Ізраїлю всю необхідну допомогу для завершення військової операції проти ХАМАС. Він наголосив, що жоден член угруповання не буде в безпеці, якщо його вимоги не будуть виконані.

"Я надсилаю Ізраїлю все необхідне, щоб завершити роботу, жоден член ХАМАСу не буде в безпеці, якщо ви не зробите, як я кажу. Я щойно зустрічався з вашими колишніми заручниками, чиї життя ви зруйнували", — звернувся Трамп. 

Він також звернувся до мешканців Гази, закликавши їх звільнити заручників заради власного майбутнього. 

"Це ваше останнє попередження! Для керівництва, зараз настав час покинути Газу, поки у вас ще є шанс. Також, до мешканців Гази: На вас чекає прекрасне майбутнє, але не тоді, коли ви тримаєте заручників. Якщо ви це зробите, ви мертві! Прийміть розумне рішення. Звільніть заручників зараз, або за це доведеться заплатити пізніше!" — звернувся до ХАМАС Трамп.

Нагадаємо, нещодавн ХАМАС передав кількох заручників Ізраїлю. 

Раніше Дональд Трамп закликав Ізраїль зайняти жорсткішу позицію щодо повернення заручників додому. 

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