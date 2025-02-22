ХАМАС передав Червоному Хресту трьох заручників з Ізраїлю

Повернення заручників. Фото: REUTERS/Amir Cohen

ХАМАС передав "Червоному Хресту" ще декількох заручників з Ізраїлю. Йдеться про трьох осіб, захоплених на фестивалі "Нова".

Про це повідомляє NEWSru.co.il у суботу, 22 лютого.

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"Червоному Хресту" передали Омера Венкерта (23 роки), Елію Коена (27 років) та Омера Шем-Това (21 рік).

Їх перевезуть до військового табору поблизу Реїма, який розташований поруч із кордоном з Газою, а потім за допомогою вертольотів доставлять до лікарень. Для надання термінової допомоги також підготовлено резервні палати в лікарнях Ашкелона та Беер-Шеви.

Очікується, що ще один заручник, 36-річний Хішам Шаабан ас-Сайїд, який мав психічні проблеми та потрапив до Гази в 2015 році, буде звільнений пізніше без офіційних урочистостей через його стан.

Цей етап обміну є частиною більш масштабного процесу. В рамках наступного ізраїльська влада звільнить 602 ув'язнених, серед яких є терористи, засуджені за теракти, а також ті, хто був затриманий після 7 жовтня 2023 року.

А 21 лютого в Ізраїлі відбулася екстрена нарада уряду через зміни у списку ув'язнених. Згідно з новими умовами, понад 800 ув'язнених вийдуть на свободу.

Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп заявив, що не має точної інформації щодо долі заручників у секторі Гази. За його словами, Ізраїль повинен зайняти жорстку позицію.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Єгипту Бадром Абдельатті провели телефонну розмову, під час якої обговорили останні події в секторі Гази.