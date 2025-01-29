Рубіо виступає за те, щоб ХАМАС було позбавлено контролю над Газою

Бойовики ХАМАС. Фото: Majdi Fathi/Global Look Press

У вівторок, 28 січня, держсекретар США Марко Рубіо і міністр закордонних справ Єгипту Бадром Абдельатті провели телефонну розмову. Сторони обговорили останні події в Секторі Гази.

Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США.

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Під час розмови Рубіо подякував єгипетському главі МЗС за посередницькі зусилля Єгипту зі звільнення заручників і припинення вогню, а також за постачання гуманітарної допомоги по всій Газі, яка триває.

Крім того, він наголосив на важливості притягнення ХАМАС до відповідальності.

"Міністр (держсекретар США Рубіо. — Ред.) підтвердив важливість тісної співпраці для просування постконфліктного планування, щоб гарантувати, що ХАМАС ніколи більше не зможе керувати Сектором Гази або погрожувати Ізраїлю", — йдеться в повідомленні Держдепартаменту.

Нагадаємо, днями ще чотири заручники армії Ізраїлю повернулися з полону ХАМАС в рамках обміну згідно з договором, який був підписаний між сторонами.

Також зазначимо, що Ізраїль на "Євробаченні-2025" представить співачка Юваль Рафаель, яка ледь не загинула під час вторгнення ХАМАС в ізраїльську державу 7 жовтня 2023 року.