Рубіо виступає за те, щоб ХАМАС було позбавлено контролю над Газою

Рубіо і глава МЗС Єгипту обговорили контроль ХАМАС над Газою
У вівторок, 28 січня, держсекретар США Марко Рубіо і міністр закордонних справ Єгипту Бадром Абдельатті провели телефонну розмову. Сторони обговорили останні події в Секторі Гази.
Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США.
ХАМАС назавжди хочуть позбавити контролю над Газою
Під час розмови Рубіо подякував єгипетському главі МЗС за посередницькі зусилля Єгипту зі звільнення заручників і припинення вогню, а також за постачання гуманітарної допомоги по всій Газі, яка триває.
Крім того, він наголосив на важливості притягнення ХАМАС до відповідальності.
"Міністр (держсекретар США Рубіо. — Ред.) підтвердив важливість тісної співпраці для просування постконфліктного планування, щоб гарантувати, що ХАМАС ніколи більше не зможе керувати Сектором Гази або погрожувати Ізраїлю", — йдеться в повідомленні Держдепартаменту.
Нагадаємо, днями ще чотири заручники армії Ізраїлю повернулися з полону ХАМАС в рамках обміну згідно з договором, який був підписаний між сторонами.
Також зазначимо, що Ізраїль на "Євробаченні-2025" представить співачка Юваль Рафаель, яка ледь не загинула під час вторгнення ХАМАС в ізраїльську державу 7 жовтня 2023 року.
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