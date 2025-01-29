Рубио выступает за то, чтобы ХАМАС был лишен контроля над Газой

Боевики ХАМАС. Фото: Majdi Fathi/Global Look Press

Во вторник, 28 января, госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Египта Бадром Абдельатти провели телефонный разговор. Стороны обсудили последние события в Секторе Газа.

Об этом говорится на сайте Госдепартамента США.

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В ходе разговора Рубио поблагодарил египетского главу МИД за посреднические усилия Египта в освобождении заложников и прекращении огня, а также за продолжающиеся поставки гуманитарной помощи по всей Газе.

Кроме того, он подчеркнул важность привлечения ХАМАС к ответственности.

"Министр (госсекретарь США Рубио. — Ред.) подтвердил важность тесного сотрудничества для продвижения постконфликтного планирования, чтобы гарантировать, что ХАМАС никогда больше не сможет управлять Сектором Газа или угрожать Израилю", — говорится в сообщении Госдепартамента.

Напомним, на днях еще четыре заложницы армии Израиля вернулись из плена ХАМАС в рамках обмена согласно договору, который был подписан между сторонами.

Также отметим, что Израиль на "Евровидении-2025" представит певица Юваль Рафаэль, которая чуть не погибла во время вторжения ХАМАС в израильское государство 7 октября 2023 года.