Рубио выступает за то, чтобы ХАМАС был лишен контроля над Газой

Рубио и глава МИД Египта обсудили контроль ХАМАС над Газой
Во вторник, 28 января, госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Египта Бадром Абдельатти провели телефонный разговор. Стороны обсудили последние события в Секторе Газа.
Об этом говорится на сайте Госдепартамента США.
ХАМАС навсегда хотят лишить контроля над Газой
В ходе разговора Рубио поблагодарил египетского главу МИД за посреднические усилия Египта в освобождении заложников и прекращении огня, а также за продолжающиеся поставки гуманитарной помощи по всей Газе.
Кроме того, он подчеркнул важность привлечения ХАМАС к ответственности.
"Министр (госсекретарь США Рубио. — Ред.) подтвердил важность тесного сотрудничества для продвижения постконфликтного планирования, чтобы гарантировать, что ХАМАС никогда больше не сможет управлять Сектором Газа или угрожать Израилю", — говорится в сообщении Госдепартамента.
Напомним, на днях еще четыре заложницы армии Израиля вернулись из плена ХАМАС в рамках обмена согласно договору, который был подписан между сторонами.
Также отметим, что Израиль на "Евровидении-2025" представит певица Юваль Рафаэль, которая чуть не погибла во время вторжения ХАМАС в израильское государство 7 октября 2023 года.
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