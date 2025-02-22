ХАМАС передал Красному Кресту трех заложников из Израиля

Возвращение заложников. Фото: REUTERS/Amir Cohen

ХАМАС передал "Красному Кресту" еще несколько заложников из Израиля. Речь идет о трех людях, захваченных на фестивале "Нова".

Об этом сообщает NEWSru.co.il в субботу, 22 февраля.

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"Красному Кресту" передали Омера Венкерта (23 года), Элию Коэна (27 лет) и Омера Шем-Това (21 год).

Их перевезут в военный лагерь вблизи Реима, который находится рядом с границей с Газой, а затем с помощью вертолетов доставят в больницы. Для оказания срочной помощи также подготовлены резервные палаты в больницах Ашкелона и Беэр-Шевы.

Ожидается, что еще один заложник, 36-летний Хишам Шаабан ас-Сайид, который имел психические проблемы и попал в Газу в 2015 году, будет освобожден позже без официальных торжеств из-за его состояния.

Этот этап обмена является частью более масштабного процесса. В рамках следующего израильские власти освободят 602 заключенных, среди которых есть террористы, осужденные за теракты, а также те, кто был задержан после 7 октября 2023 года.

А 21 февраля в Израиле состоялось экстренное совещание правительства из-за изменений в списке заключенных. Согласно новым условиям, более 800 заключенных выйдут на свободу.

Напомним, лидер США Дональд Трамп заявил, что не имеет точной информации о судьбе заложников в секторе Газа. По его словам, Израиль должен занять жесткую позицию.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Египта Бадром Абдельатти провели телефонный разговор, во время которого обсудили последние события в секторе Газа.