Трамп пригрозил ХАМАС и призвал вернуть заложников

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis/File Photo

Президент США Дональд Трамп обратился к группировке ХАМАС с жестким предупреждением, призвав немедленно освободить всех заложников и вернуть тела убитых. В своем заявлении Трамп подчеркнул, что если ХАМАС не выполнит его требований, для группировки "это будет конец".

Об этом Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social.

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""Шалом Хамас" означает "Привет" и "Прощай" — вы можете выбирать. Освободите всех заложников сейчас, не позже, и немедленно верните все тела убитых вами людей, или для вас это КОНЕЦ. Только больные и извращенные люди сохраняют тела, а вы — больные и извращенные!" — заявил Трамп.

Президент США также пообещал предоставить Израилю всю необходимую помощь для завершения военной операции против ХАМАС. Он подчеркнул, что ни один член группировки не будет в безопасности, если его требования не будут выполнены.

"Я посылаю Израилю все необходимое, чтобы завершить работу, ни один член ХАМАСа не будет в безопасности, если вы не сделаете, как я говорю. Я только что встречался с вашими бывшими заложниками, чьи жизни вы разрушили", — обратился Трамп.

Он также обратился к жителям Газы, призвав их освободить заложников ради собственного будущего.

"Это ваше последнее предупреждение! Для руководства, сейчас настало время покинуть Газу, пока у вас еще есть шанс. Также, к жителям Газы: Вас ждет прекрасное будущее, но не тогда, когда вы держите заложников. Если вы это сделаете, вы мертвы! Примите разумное решение. Освободите заложников сейчас, или за это придется заплатить позже!" — обратился к ХАМАС Трамп.

Напомним, недавно ХАМАС передал нескольких заложников Израилю.

Ранее Дональд Трамп призвал Израиль занять более жесткую позицию по возвращению заложников домой.