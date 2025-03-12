Освобождены более ста заложников в Белуджистане после нападения повстанцев на поезд

В Пакистане освободили более ста заложников из поезда
В Белуджистане, Пакистан, освободили более ста пассажиров поезда Jafar Express, которых захватили в заложники. На него напали повстанцы-белуджи, когда он проезжал через горную местность.
Об этом сообщает DW.
Освобождение заложников в Белуджистане
По информации МВД, были освобождены около 155 заложников. Сейчас продолжается операция по спасению других.
Освобожденные заложники рассказали, что часами шли к безопасному месту. Они также отметили, что были вынуждены оставить родных, с которыми их разлучили.
Что известно о нападении на поезд
Повстанцы, которые борются за независимость от Пакистана, взорвали железнодорожные пути в отдаленном районе Белуджистана, после чего обстреляли поезд и заставили его остановиться.
В результате нападения они взяли в заложники более 450 человек.
Официальные власти пока не уточнили количество захваченных заложников, тогда как повстанцы отметили, что удерживают 214 человек и пригрозили начать их казнь.
"Проводится полномасштабная военная операция, в ходе которой были убиты 27 террористов. Боевики использовали пассажиров как щиты, и они расположили террористов-смертников в жилетах со взрывчаткой опасно близко к заложникам", — отметили сотрудники сил безопасности.
Напомним, 11 марта в Пакистане боевики взяли в заложники сотни людей и пригрозили их казнить в случае попыток силового освобождения.
Также лидер США Дональд Трамп выступил с жестким предупреждением к группировке ХАМАС, требуя немедленно освободить заложников и вернуть тела погибших.
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