Освобождены более ста заложников в Белуджистане после нападения повстанцев на поезд

Солдат пакистанской армии рядом со спасательным поездом. Фото: REUTERS/Naseer Ahmed

В Белуджистане, Пакистан, освободили более ста пассажиров поезда Jafar Express, которых захватили в заложники. На него напали повстанцы-белуджи, когда он проезжал через горную местность.

Об этом сообщает DW.

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По информации МВД, были освобождены около 155 заложников. Сейчас продолжается операция по спасению других.

Спасение заложников в Пакистане. Фото: REUTERS/Stringer

Освобожденные заложники рассказали, что часами шли к безопасному месту. Они также отметили, что были вынуждены оставить родных, с которыми их разлучили.

Что известно о нападении на поезд

Повстанцы, которые борются за независимость от Пакистана, взорвали железнодорожные пути в отдаленном районе Белуджистана, после чего обстреляли поезд и заставили его остановиться.

Спасение заложников в Пакистане. Фото: REUTERS/Stringer

В результате нападения они взяли в заложники более 450 человек.

Официальные власти пока не уточнили количество захваченных заложников, тогда как повстанцы отметили, что удерживают 214 человек и пригрозили начать их казнь.

"Проводится полномасштабная военная операция, в ходе которой были убиты 27 террористов. Боевики использовали пассажиров как щиты, и они расположили террористов-смертников в жилетах со взрывчаткой опасно близко к заложникам", — отметили сотрудники сил безопасности.

Напомним, 11 марта в Пакистане боевики взяли в заложники сотни людей и пригрозили их казнить в случае попыток силового освобождения.

Также лидер США Дональд Трамп выступил с жестким предупреждением к группировке ХАМАС, требуя немедленно освободить заложников и вернуть тела погибших.