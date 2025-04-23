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В Індії бойовики розстріляли понад 20 туристів — що відомо

23 квітня 2025 08:36
Євгенія Брюховецька - редактор
Бойовики розстріляли людей в туристичному регіоні Індії
Швидка допомога. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

В Індії у провінції Кашмір бойовики розстріляли туристів, внаслідок чого загинули щонайменше 20 людей. Напад стався у популярному гірському регіоні Пахалгамі.

Про це пише Reuters у середу, 23 квітня.

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Напад на туристів в Індії

У вівторок бойовики відкрили вогонь по туристах в Пахалгамі. Це стало найгіршим нападом на цивільних осіб в регіоні за останні роки. За даними одного з джерел у силових структурах, загинули 20 людей. Водночас інші джерела повідомляють про 24 та 26 загиблих.

Теракт у Кашмірі: поліція працює на місці масового розстрілу туристів
Правоохоронці на місці події. Фото: Reuters

"Стрілянина сталася у нас на очах. Ми думали, що хтось підриває петарди, але коли почули крики інших людей, ми швидко вибралися звідти ... врятували свої життя і побігли", — зазначив один зі свідків інциденту.

Як пишуть індійські ЗМІ, напад здійснили двоє-троє бойовиків на бездоріжжі. Відповідальність за це взяло на себе бойове угруповання "Кашмірський опір". Вони невдоволені, що в регіоні оселилися понад 85 тисяч "чужинців", що спричинило "демографічні зміни".

"Отже, насильство буде спрямоване на тих, хто намагатиметься оселитися нелегально", — зазначається у повідомленні.

Правоохоронці Індії після нападу бойовиків у Пахалгамі
Поліція на місці стрілянини. Фото: Reuters

Реакція України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на цей випадок. Він рішуче засудив напад, який забрав багато життів.

"Коли вбивають невинних людей, це викликає нестерпний біль. Таке насильство не має жодного виправдання. У цей сумний день Україна солідарна з Індією", — написав він в X.

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Скриншот допису Сибіги

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі підірвали авто посадовця, в якому він перебував з дружиною. Пара отримала поранення. 

А німецький ЗМІ провів власне розслідування і виявив підозрілу активність користувачів РФ перед нападом у місті Мангейм. 

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