Бойовики розстріляли людей в туристичному регіоні Індії

В Індії бойовики розстріляли понад 20 туристів — що відомо
В Індії у провінції Кашмір бойовики розстріляли туристів, внаслідок чого загинули щонайменше 20 людей. Напад стався у популярному гірському регіоні Пахалгамі.
Про це пише Reuters у середу, 23 квітня.
🇮🇳🕊️❗️JUST IN: Gunmen attacked a tourist group in the Baisaran Valley near Pahalgam, India.— MoloOSINT🎖️ (@44Molo) April 22, 2025
🔹Killing at least 24 people in what officials describe as the worst civilian-targeted assault in recent years. pic.twitter.com/3Y9X6kjb0z
Напад на туристів в Індії
У вівторок бойовики відкрили вогонь по туристах в Пахалгамі. Це стало найгіршим нападом на цивільних осіб в регіоні за останні роки. За даними одного з джерел у силових структурах, загинули 20 людей. Водночас інші джерела повідомляють про 24 та 26 загиблих.
"Стрілянина сталася у нас на очах. Ми думали, що хтось підриває петарди, але коли почули крики інших людей, ми швидко вибралися звідти ... врятували свої життя і побігли", — зазначив один зі свідків інциденту.
Як пишуть індійські ЗМІ, напад здійснили двоє-троє бойовиків на бездоріжжі. Відповідальність за це взяло на себе бойове угруповання "Кашмірський опір". Вони невдоволені, що в регіоні оселилися понад 85 тисяч "чужинців", що спричинило "демографічні зміни".
"Отже, насильство буде спрямоване на тих, хто намагатиметься оселитися нелегально", — зазначається у повідомленні.
Реакція України
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на цей випадок. Він рішуче засудив напад, який забрав багато життів.
"Коли вбивають невинних людей, це викликає нестерпний біль. Таке насильство не має жодного виправдання. У цей сумний день Україна солідарна з Індією", — написав він в X.
Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі підірвали авто посадовця, в якому він перебував з дружиною. Пара отримала поранення.
А німецький ЗМІ провів власне розслідування і виявив підозрілу активність користувачів РФ перед нападом у місті Мангейм.
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