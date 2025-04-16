Атака Росії на Кривий Ріг 4 квітня — в лікарні помер іще один постраждалий

Люди кладуть квіти та іграшки на місце загиблі дітей від балістичної атаки РФ по Кривому Рогу. Фото: REUTERS/Violeta Santos

У лікарні помер 23-річний хлопець, який зазнав поранень під час балістичної ракетної атаки Росії на Кривий Ріг 4 квітня. За його життя медики боролися кілька днів, проте отримані травми виявилися несумісними з життям.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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У Кривому Розі вже 20 жертв від російської ататки 4 квітня

Сергій Лисак повідомив, що смерть 23-річного хлопця стала вже 20-ю на рахунку жертв унаслідок того удару, тож таким чином від балістичної атаки, яку Росія здійснила по місту 4 квітня, загинуло 20 осіб.

Нагадаємо, російська армія завдала потужного ракетного удару по житловому сектору міста балістикою з касетними боєприпасами, внаслідок чого загинули цивільні, були знищені машини та пошкоджені житлові будинки. Загиблі — це мирні мешканці, серед яких були і діти, і жінки, і чоловіки різного віку.

Місцева влада та рятувальники тоді оперативно організували евакуацію, надання першої допомоги постраждалим і роботу психологів для родичів загиблих.

Додамо, що в Росії заявили, що нібито спрямували атаку на військових ЗСУ в ресторані, де вони проводили захід. Проте кадри з відеокамер спостереження чітко підтвердили, що в момент атаки по житловому масиву та дитячому майданчику ані в закладах, ані поруч з ними не було військових.