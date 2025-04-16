Атака России на Кривой Рог 4 апреля — в больнице умер еще один пострадавший

Люди кладут цветы и игрушки на место погибших детей от баллистической атаки РФ по Кривому Рогу. Фото: REUTERS/Violeta Santos

В больнице умер 23-летний парень, который получил ранения во время баллистической ракетной атаки России на Кривой Рог 4 апреля. За его жизнь медики боролись несколько дней, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

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Сергей Лысак сообщил, что смерть 23-летнего парня стала уже 20-й на счету жертв в результате того удара, поэтому таким образом от баллистической атаки, которую Россия осуществила по городу 4 апреля, погибло 20 человек.

Напомним, российская армия нанесла мощный ракетный удар по жилому сектору города баллистикой с кассетными боеприпасами, в результате чего погибли гражданские, были уничтожены машины и повреждены жилые дома. Погибшие — это мирные жители, среди которых были и дети, и женщины, и мужчины разного возраста.

Местные власти и спасатели тогда оперативно организовали эвакуацию, оказание первой помощи пострадавшим и работу психологов для родственников погибших.

Добавим, что в России заявили, что якобы направили атаку на военных ВСУ в ресторане, где они проводили мероприятие. Однако кадры с видеокамер наблюдения четко подтвердили, что в момент атаки по жилому массиву и детской площадке ни в заведениях, ни рядом с ними не было военных.