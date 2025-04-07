Обстріл Кривого Рогу 4 квітня — з'явилися кадри в момент прильоту

Дитячий майданчик у Кривому Розі, де загинули діти внаслідок російського удару 4 квітня. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

У п'ятницю, 4 квітня, російські військові завдали удару по ресторану у Кривому Розі. У цей момент там проходив масовий захід.

Про це повідомив журналіст FRANCE 24 Гуллівер Крегг, який побував на місці.

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На місці трагедії в Кривому Розі не виявлено жодних доказів того, що в ресторані перебували військові.

У джерелі зазначено, що росіяни брехали, заявляючи про "точний удар" по "нараді" військового керівництва в закладі, намагаючись виправдати вбивство мирних мешканців.

Журналіст спростовує усі заяви російських пропагандистів, бо у закладі були лише працівники.

Співробітники ресторану підтвердили, що 4 квітня у "Магеллані" (він же RosaMarine) мав відбутися форум б'юті-бізнесу Golden Snitch, а також святкування дня народження.

Після російського обстрілу працівників закладу та учасників форуму госпіталізували з різними травмами, проте їхньому життю наразі нічого не загрожує. Вони перебувають у лікарні та отримують необхідну медичну допомогу.

Наразі кількість загиблих внаслідок атаки на Кривий Ріг становить 20, а поранених — 75 людей.

Нагадаємо, в ООН відреагували на російський удар по Кривому Рогу 4 квітня. Там засудили атаку окупантів.

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