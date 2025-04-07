Обстрел Кривого Рога 4 апреля — появились кадры в момент прилета

Удар РФ по Кривому Рогу — появились кадры в момент прилета
В пятницу, 4 апреля, российские военные нанесли удар по ресторану в Кривом Роге. В этот момент там проходило массовое мероприятие.
Об этом сообщил журналист FRANCE 24 Гулливер Крегг, который побывал на месте.
Что известно об ударе РФ по Кривому Рогу
На месте трагедии в Кривом Роге не обнаружено никаких доказательств того, что в ресторане находились военные.
В источнике указано, что россияне врали, заявляя о "точном ударе" по "совещанию" военного руководства в заведении, пытаясь оправдать убийство мирных жителей.
Журналист опровергает все заявления российских пропагандистов, потому что в заведении были только работники.
Сотрудники ресторана подтвердили, что 4 апреля в "Магеллане" (он же RosaMarine) должен был состояться форум бьюти-бизнеса Golden Snitch, а также празднование дня рождения.
После российского обстрела работников заведения и участников форума госпитализировали с различными травмами, однако их жизни пока ничего не угрожает. Они находятся в больнице и получают необходимую медицинскую помощь.
В настоящее время количество погибших в результате атаки на Кривой Рог составляет 20, а раненых — 75 человек.
Напомним, в ООН отреагировали на российский удар по Кривому Рогу 4 апреля. Там осудили атаку оккупантов.
Ранее лидер Франции Эмманюэль Макрон призвал как можно скорее прекратить войну в Украине.
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