Обстрел Кривого Рога 4 апреля — появились кадры в момент прилета

Детская площадка в Кривом Роге, где погибли дети в результате российского удара 4 апреля. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

В пятницу, 4 апреля, российские военные нанесли удар по ресторану в Кривом Роге. В этот момент там проходило массовое мероприятие.

Об этом сообщил журналист FRANCE 24 Гулливер Крегг, который побывал на месте.

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На месте трагедии в Кривом Роге не обнаружено никаких доказательств того, что в ресторане находились военные.

В источнике указано, что россияне врали, заявляя о "точном ударе" по "совещанию" военного руководства в заведении, пытаясь оправдать убийство мирных жителей.

Журналист опровергает все заявления российских пропагандистов, потому что в заведении были только работники.

Сотрудники ресторана подтвердили, что 4 апреля в "Магеллане" (он же RosaMarine) должен был состояться форум бьюти-бизнеса Golden Snitch, а также празднование дня рождения.

После российского обстрела работников заведения и участников форума госпитализировали с различными травмами, однако их жизни пока ничего не угрожает. Они находятся в больнице и получают необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время количество погибших в результате атаки на Кривой Рог составляет 20, а раненых — 75 человек.

Напомним, в ООН отреагировали на российский удар по Кривому Рогу 4 апреля. Там осудили атаку оккупантов.

Ранее лидер Франции Эмманюэль Макрон призвал как можно скорее прекратить войну в Украине.