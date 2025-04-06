Макрон закликав союзників посилити тиск та зупинити Росію

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на обстріл Кривого Рогу, який стався у п'ятницю, 4 квітня. Він закликав до якнайшвидшого припинення вогню в Україні.

Про це Емманюель Макрон написав в соцмережі X.

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Макрон зазначив, що в ніч проти 6 квітня росіяни завдали ударів по Києву й кількох інших містах України. Крім того, лідер Франції згадав про обстріл Кривого Рогу.

"У цей день національної скорботи в Україні я думаю про дітей та всіх мирних жертв смертоносних ударів Росії, як, наприклад, у Кривому Розі 4 квітня", — написав Макрон.

Повідомлення Емманюеля Макрона. Фото: скриншот

Політик наголосив, що Україна повністю погодилась на пропозицію Трампа про повне припинення вогню на 30 днів. За словами Макрона, союзники зараз працюють над тим, щоб забезпечити мир. Натомість Росія продовжує війну з новою інтенсивністю.

"Ці російські удари мають припинитися. Потрібно якомога швидше припинити вогонь і рішучі дії, якщо Росія продовжить прагнути виграти час і відмовлятися від миру. Як довго Росія буде насміхатися над пропозиціями миру від США та України, продовжуючи вбивати дітей і мирних жителів?" — написав Макрон.

Нагадаємо, лідер Франції може стати головною контактною особою в Європі для проведення переговорів з Путіним. На цьому наполягають деякі учасники "Коаліції охочих".

Раніше Емманюель Макрон назвав три основні гарантії безпеки для України. Він також заявив про існування "ширшої домовленості" щодо цього питання.