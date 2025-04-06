Макрон призвал союзников усилить давление и остановить Россию

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на обстрел Кривого Рога, который произошел в пятницу, 4 апреля. Он призвал к скорейшему прекращению огня в Украине.

Об этом Эмманюэль Макрон написал в соцсети "X".

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Макрон отметил, что в ночь на 6 апреля россияне нанесли удары по Киеву и нескольким другим городам Украины. Кроме того, лидер Франции вспомнил об обстреле Кривого Рога.

"В этот день национальной скорби в Украине я думаю о детях и всех мирных жертвах смертоносных ударов России, как, например, в Кривом Роге 4 апреля", — написал Макрон.

Сообщение Эмманюэля Макрона. Фото: скриншот

Политик подчеркнул, что Украина полностью согласилась на предложение Трампа о полном прекращении огня на 30 дней. По словам Макрона, союзники сейчас работают над тем, чтобы обеспечить мир. Зато Россия продолжает войну с новой интенсивностью.

"Эти российские удары должны прекратиться. Нужно как можно скорее прекратить огонь и решительные действия, если Россия продолжит стремиться выиграть время и отказываться от мира. Как долго Россия будет насмехаться над предложениями мира от США и Украины, продолжая убивать детей и мирных жителей?", — написал Макрон.

Напомним, лидер Франции может стать главным контактным лицом в Европе для проведения переговоров с Путиным. На этом настаивают некоторые участники "Коалиции желающих".

Ранее Эмманюэль Макрон назвал три основные гарантии безопасности для Украины. Он также заявил о существовании "более широкой договоренности" по этому вопросу.