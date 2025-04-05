Макрон може представляти Європу на переговорах з РФ щодо України

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Емманюель Макрон може стати головною контактною особою в Європі для проведення переговорів про завершення війни в Україні з очільником Кремля Володимиром Путіним. На цьому наполягають деякі члени "Коаліції охочих".

Про це пише The Telegraph.

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Переговори про завершення війни

Деякі члени "Коаліції охочих" наполягають на тому, щоб лідер Франції очолив процес взаємодії з Росією в рамках підтримки Києва у переговорах.

Водночас ще одним найбільш ймовірним співрозмовником з Москвою може стати прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Але джерела The Telegraph зазначають, що сам британський лідер не планує проводити переговори з Путіним.

Джерело в Єлисейському палаці зазначило, що Макрон готовий взяти на себе цю роль, "коли прийде час".

У матеріалі йдеться, що ще від початку повномасштабної війни в Україні він позиціонує себе як посередник Європи у відносинах з Путіним.

Також цього тижня президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Британія і Франція повинні взяти на себе ініціативу в будь-яких переговорах з Путіним.

Видання пише, що ці дві країни "раді дипломатичним спробам" президента США Дональда Трампа припинити війну, але закликають його до подальшого тиску на Путіна для початку переговорів.

Раніше Макрон заявив, що гарантії безпеки для України повинні ґрунтуватися на трьох "стовпах" та назвав їх.

Також французький лідер повідомив, куди в Україні варто було б відправити іноземний контингент.