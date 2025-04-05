Макрон может представлять Европу на переговорах с РФ по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон может стать главным контактным лицом в Европе для проведения переговоров о завершении войны в Украине с главой Кремля Владимиром Путиным. На этом настаивают некоторые члены "Коалиции желающих".

Об этом пишет The Telegraph.

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Некоторые члены "Коалиции желающих" настаивают на том, чтобы лидер Франции возглавил процесс взаимодействия с Россией в рамках поддержки Киева в переговорах.

В то же время еще одним наиболее вероятным собеседником с Москвой может стать премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Но источники The Telegraph отмечают, что сам британский лидер не планирует проводить переговоры с Путиным.

Источник в Елисейском дворце отметил, что Макрон готов взять на себя эту роль, "когда придет время".

В материале говорится, что еще с начала полномасштабной войны в Украине он позиционирует себя как посредник Европы в отношениях с Путиным.

Также на этой неделе президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Британия и Франция должны взять на себя инициативу в любых переговорах с Путиным.

Издание пишет, что эти две страны "рады дипломатическим попыткам" президента США Дональда Трампа прекратить войну, но призывают его к дальнейшему давлению на Путина для начала переговоров.

Ранее Макрон заявил, что гарантии безопасности для Украины должны основываться на трех "столпах" и назвал их.

Также французский лидер сообщил, куда в Украине следовало бы отправить иностранный контингент.