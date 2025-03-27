Макрон висунув пропозицію щодо відправлення "сил стримування" в Україну

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: ОПУ

Президент Франції Емманюель Макрон розповів, куди, на його думку, необхідно відправити "сили стримування" в Україні. За його словами, це мають бути стратегічні місця.

Про це лідер Франції сказав у четвер, 27 березня, інформує "РБК-Україна".

Читайте також:

Макрон про відправлення "сил стримування" в Україну

Відтак, президент Франції пропонує відправити "сили стримування" в певні стратегічні місця на території України. Лідер Франції вважає, що згідно з "франко-британською" пропозицією, ці війська мають діяти як інструмент "стримування" після укладення мирної угоди між Росією та Україною.

"Це були б сили з кількох держав, оскільки немає одностайності з цього приводу... Присутні в заздалегідь визначених стратегічних місцях з українцями та мали б стримуючий ефект проти потенційної російської агресії", — пояснив Макрон.

Нагадаємо, що раніше президент Франції заявив, що країна розглядає пацифістський шлях до гарантування безпеки Україні. Відтак, Макрон пропонує розмістити міжнародний контингент у стабільних регіонах.

Також лідер Франції сказав, що наразі світ перебуває на вирішальному етапі припинення війни, яку розв'язала Росія.