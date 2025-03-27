Макрон выдвинул предложение об отправке "сил сдерживания" в Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: ОПУ

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, куда, по его мнению, необходимо отправить "силы сдерживания" в Украине. По его словам, это должны быть стратегические места.

Об этом лидер Франции сказал в четверг, 27 марта, информирует "РБК-Украина".

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Следовательно, президент Франции предлагает отправить "силы сдерживания" в определенные стратегические места на территории Украины. Лидер Франции считает, что согласно "франко-британскому" предложению, эти войска должны действовать как инструмент "сдерживания" после заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

"Это были бы силы из нескольких государств, поскольку нет единодушия по этому поводу... Присутствующие в заранее определенных стратегических местах с украинцами и имели бы сдерживающий эффект против потенциальной российской агрессии", — объяснил Макрон.

Напомним, что ранее президент Франции заявил, что страна рассматривает пацифистский путь к обеспечению безопасности Украины. Следовательно, Макрон предлагает разместить международный контингент в стабильных регионах.

Также лидер Франции сказал, что сейчас мир находится на решающем этапе прекращения войны, которую развязала Россия.