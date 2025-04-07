Україна ініціювала екстрене засідання ОБСЄ після удару по Кривому Рогу 4 квітня

Люди на місці російського удару по Кривому Рогу 4 квітня. Фото: REUTERS/Violeta Santos Mour

Україна ініціювала екстрене засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Це відбулося внаслідок російського удару по Кривому Рогу 4 квітня. Окупанти вбили 20 людей, серед яких девʼятеро дітей.

Про це повідомив представник України при ОБСЄ та інших міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко у Facebook у понеділок, 7 квітня.

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Екстрене засідання ОБСЄ

Надзвичайна спеціальна сесія Постійної ради ОБСЄ скликається у вівторок, 8 квітня. На ній обговорять російську атаку проти цивільних у Кривому Розі. Також однією з тем буде ескалація терору РФ проти українців.

Квіти та іграшки на місці російського удару. Фото: facebook.com/yuri.vitrenko.9

"У московської делегації земля горітиме під ногами", — наголосив Вітренко.

Постійна рада ОБСЄ є головним органом для ухвалення рішень у період між щорічними засіданнями Ради міністрів. До її складу входять постійні представники всіх 57 держав-учасниць Організації.

Екстрену сесію скликають, аби обговорити кризові або особливо важливі ситуації.

Допис Вітренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, в ООН відреагували на російський удар по Кривому Рогу 4 квітня. Там засудили атаку окупантів.

Раніше лідер Франції Емманюель Макрон закликав якомога швидше припинити війну в Україні.