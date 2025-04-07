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Украина инициировала заседание ОБСЕ из-за обстрела Кривого Рога

7 апреля 2025 16:44
Аркадий Пастула - Редактор
Украина инициировала экстренное заседание ОБСЕ после удара по Кривому Рогу 4 апреля
Люди на месте российского удара по Кривому Рогу 4 апреля. Фото: REUTERS/Violeta Santos Mour
Аркадий Пастула - Редактор

Украина инициировала экстренное заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это произошло в результате российского удара по Кривому Рогу 4 апреля. Оккупанты убили 20 человек, среди которых девять детей.

Об этом сообщил представитель Украины при ОБСЕ и других международных организациях в Вене Юрий Витренко в Facebook в понедельник, 7 апреля.

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Экстренное заседание ОБСЕ

Чрезвычайная специальная сессия Постоянного совета ОБСЕ созывается во вторник, 8 апреля. На ней обсудят российскую атаку против гражданских в Кривом Роге. Также одной из тем будет эскалация террора РФ против украинцев.

Обстріл Кривого Рогу 4 квітня
Цветы и игрушки на месте российского удара. Фото: facebook.com/yuri.vitrenko.9

"У московской делегации земля будет гореть под ногами", — подчеркнул Витренко.

Постоянный совет ОБСЕ является главным органом для принятия решений в период между ежегодными заседаниями Совета министров. В его состав входят постоянные представители всех 57 государств-участников Организации.

Экстренную сессию созывают, чтобы обсудить кризисные или особо важные ситуации.

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Пост Витренко. Фото: скриншот

Напомним, в ООН отреагировали на российский удар по Кривому Рогу 4 апреля. Там осудили атаку оккупантов.

Ранее лидер Франции Эмманюэль Макрон призвал как можно скорее прекратить войну в Украине.

ОБСЕ война Кривой Рог Украина обстрелы оккупанты
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