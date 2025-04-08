Кривий Ріг прощається з жертвою російського удару 3-річним Тимофієм

3-річний Тимофій. Фото: Радіо Свобода

У Кривому Розі сьогодні, 8 квітня, прощаються з трирічним Тимофієм, життя якого обірвалося внаслідок чергової атаки Росії на мирне місто. Хлопчику було лише 3 роки і 9 місяців.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" та "СВОЇ".

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До Спасо-Преображенського собору прийшли мама хлопчика Валерія Цвіток, дідусь, родичі, знайомі, друзі родини та небайдужі містяни — аби провести в останню путь дитину, яка стала наймолодшою жертвою російської агресії в цьому місті.

Тимофій разом із бабусею повертався додому з дитячого майданчика, коли в місті пролунала повітряна тривога. У цей момент російська ракета влучила неподалік. Медики намагалися реанімувати дитину просто на вулиці, потім доправили до швидкої, але врятувати хлопчика не вдалося.

Чоловіки несуть труну з Тимофієм. Фото: СВОЇ

Бабуся отримала важкі поранення і нині перебуває в лікарні. Тимофія поховають на Центральному кладовищі Кривого Рогу.

Мама Тимофія згадує свого сина як енергійного та допитливого малюка, який обожнював космос і мріяв про ракети. Він любив збирати жучків, радів дрібницям і надихав рідних.

"Дружна, гарна родина, яка завжди пишалася своїм малюком. Вони вкладали в нього найцінніше, що мали", — розповіла сусідка Наталя.

Нагадаємо, лікарі також борються за життя 4-річного хлопчика, який зазнав важких поранень внаслідок російської атаки по Кривому Рогу. Відомо, що наразі від атаки загинуло 20 людей, десятки досі у важкому стані в лікарнях.

У мережі з'явилися відеокадри моменту атаки Росії по Кривому Рогу. Російські ЗМІ заявляли, що атакували ресторан з військовими, хоча на кадрах чітко видно, що у той день жодної техніки чи бійців у приміщенні та на території не було.