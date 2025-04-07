Обстріл Кривого Рогу 4 квітня — медики намагаються врятувати пораненого хлопчика

Наслідки обстрілу Кривого Рогу 4 квітня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Медики борються за життя чотирирічного хлопчика, який отримав важкі поранення внаслідок російського удару по Кривому Рогу 4 квітня. Наразі він перебуває у лікарні Дніпра.

Про це повідомив завідувач відділення інтенсивної терапії регіонального медцентру родинного здоров'я у місті Дніпрі Сергій Єгоров у понеділок, 7 квітня, передає "Укрінформ".

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"Хлопчик, на жаль, важкий, у нього дуже велика травма — проникаюче поранення черевної порожнини з ураженням жовчного міхура, печінки, селезінки, кишківника та шлунку. Повторно була проведена ще одна операція, але стан ще нестабільний, він важкий, потребує проведення інтенсивної терапії. Ймовірно, надалі необхідно буде оперативне втручання. Він на апараті штучної вентиляції легень, самостійно дихати поки не може. Намагаємось врятувати життя дитини", — наголосив Єгоров.

Відомо, що разом з ним до лікарні Дніпра доставили семирічну дівчинку, яка має позитивну динаміку. Стан її стабілізовано та загрози життю немає. Однак надалі дівчинку чекає лікування та реабілітація.

Єгоров розповів, що до лікарні також перевезли ще двох дітей, які отримали поранення внаслідок російської атаки.

"У восьмирічної дитини ураження кісток передпліччя та плеча — відкрита рана, а у трирічної — проникаюче поранення черевної порожнини", — розповів він.

Нагадаємо, у мережі показали відео з камер в ресторані, на якому зафіксовано момент російського удару по Кривому Розі 4 квітня.

А Україна 8 квітня ініціювала засідання ОБСЄ через обстріл Кривого Рогу. Відомо, що ворог вбив 20 цивільних.