Обстрел Кривого Рога 4 апреля — медики пытаются спасти раненого мальчика

Атака на Кривой Рог — медики борются за жизнь 4-летнего мальчика
Медики борются за жизнь четырехлетнего мальчика, который получил тяжелые ранения в результате российского удара по Кривому Рогу 4 апреля. Сейчас он находится в больнице Днепра.
Об этом сообщил заведующий отделением интенсивной терапии регионального медцентра семейного здоровья в городе Днепре Сергей Егоров в понедельник, 7 апреля, передает "Укринформ".
Медики пытаются спасти мальчика
"Мальчик, к сожалению, тяжелый, у него очень большая травма — проникающее ранение брюшной полости с поражением желчного пузыря, печени, селезенки, кишечника и желудка. Повторно была проведена еще одна операция, но состояние еще нестабильное, он тяжелый, нуждается в проведении интенсивной терапии. Вероятно, в дальнейшем необходимо будет оперативное вмешательство. Он на аппарате искусственной вентиляции легких, самостоятельно дышать пока не может. Пытаемся спасти жизнь ребенка", — подчеркнул Егоров.
Известно, что вместе с ним в больницу Днепра доставили семилетнюю девочку, у которой положительная динамика. Состояние ее стабилизировано и угрозы жизни нет. Однако в дальнейшем девочку ждет лечение и реабилитация.
Егоров рассказал, что в больницу также перевезли еще двух детей, которые получили ранения в результате российской атаки.
"У восьмилетнего ребенка поражение костей предплечья и плеча — открытая рана, а у трехлетнего — проникающее ранение брюшной полости", — рассказал он.
Напомним, в сети показали видео с камер в ресторане, на котором зафиксирован момент российского удара по Кривому Рогу 4 апреля.
А Украина 8 апреля инициировала заседание ОБСЕ из-за обстрела Кривого Рога. Известно, что враг убил 20 гражданских.
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