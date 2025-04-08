Кривой Рог прощается с жертвой российского удара 3-летним Тимофеем

3-летний Тимофей. Фото: Радио Свобода

В Кривом Роге сегодня, 8 апреля, прощаются с трехлетним Тимофеем, жизнь которого оборвалась в результате очередной атаки России на мирный город. Мальчику было всего 3 года и 9 месяцев.

Об этом сообщает "Радио Свобода" и "СВОЇ".

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К Спасо-Преображенскому собору пришли мама мальчика Валерия Цветок, дедушка, родственники, знакомые, друзья семьи и неравнодушные горожане — чтобы провести в последний путь ребенка, который стал самой молодой жертвой российской агрессии в этом городе.

Тимофей вместе с бабушкой возвращался домой с детской площадки, когда в городе прозвучала воздушная тревога. В этот момент российская ракета попала неподалеку. Медики пытались реанимировать ребенка прямо на улице, потом доставили в скорую, но спасти мальчика не удалось.

Мужчины несут гроб с Тимофеем. Фото: СВОЇ

Бабушка получила тяжелые ранения и сейчас находится в больнице. Тимофея похоронят на Центральном кладбище Кривого Рога.

Мама Тимофея вспоминает своего сына как энергичного и любознательного малыша, который обожал космос и мечтал о ракетах. Он любил собирать жучков, радовался мелочам и вдохновлял родных.

"Дружная, хорошая семья, которая всегда гордилась своим малышом. Они вкладывали в него самое ценное, что имели", — рассказала соседка Наталья.

Напомним, врачи также борются за жизнь 4-летнего мальчика, который получил тяжелые ранения в результате российской атаки по Кривому Рогу. Известно, что сейчас от атаки погибли 20 человек, десятки до сих пор в тяжелом состоянии в больницах.

В сети появились видеокадры момента атаки России по Кривому Рогу. Российские СМИ заявляли, что атаковали ресторан с военными, хотя на кадрах четко видно, что в тот день никакой техники или бойцов в помещении и на территории не было.