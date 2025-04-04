Підрив автомобіля посадовця в Дніпрі — на місці працює поліція

Автомобіль посадовця. Фото: Національна поліція України

Вранці 4 квітня у Дніпрі невідомі вчинили вибух автомобіля, у якому перебував місцевий посадовець разом із дружиною. Інцидент стався близько 07:40 у житловому районі міста.

Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.

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Інцидент трапився близько 07:40 у житловому районі міста. Попередньо відомо, що в момент вибуху обидва потерпілі перебували всередині машини.

Машина після вибуху. Фото: Національна поліція України

Військові та поліція працюють на місці інциденту. Фото: Національна поліція України

На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група, які з’ясовують усі обставини події. Інформації про характер поранень чи стан здоров’я потерпілих наразі не оприлюднено. Розпочато кримінальне провадження. Особу посадовця офіційно не розголошують.

Нагадаємо, нещодавно в Офісі Генпрокурора повідомляли про викриття чоловіків, які готували теракт проти ЗСУ у Дніпрі.

Тим часом в Одесі затримали підозрюваного в організації теракту. Йдеться про вибух в будівлі поліції у Біляївці.