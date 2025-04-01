У Дніпропетровській області викрили спробу підриву авто мобільної групи ЗСУ

Вибуховий пристрій, яким мали підірвати авто. Фото: Офіс Генерального прокурора

Двоє мешканців Дніпропетровської області можуть постати перед судом за підготовку теракту. Вони планували закласти вибухівку в автомобіль українських військових, які працювали у мобільній вогневій групі.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

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Слідство встановило, що чоловіки в месенджері Telegram вийшли на зв'язок із особами, які запропонували їм грошову винагороду за диверсію. Згідно з інструкціями, підозрювані виготовили саморобний вибуховий пристрій. Його планували закріпити під позашляховиком однієї з мобільних вогневих груп ЗСУ або ж на території державної установи, аби згодом активувати дистанційно.

Затримання підозрюваного. Фото: Офіс Генпрокурора України

Підготовку теракту вдалося зірвати: силовики заздалегідь дізналися про змову і провели затримання. У ході обшуків у підозрюваних вилучили три кілограми вибухової речовини, електродетонатори та мобільні телефони, де зберігалося переписування з так званими "кураторами".

Обом фігурантам оголошено підозру за ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України — підготовка до теракту, вчиненого групою осіб. Досудове розслідування триває, його супроводжують співробітники Управління СБУ в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, у Києві СБУ викрила інформаторів Росії, які допомагали коригувати обстріли, бо працювали в оборонній сфері.

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