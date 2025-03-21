У Тернополі 14-річна дівчина намагалася підірвати поліцейський відділок

Слідчі дії у Тернополі. Фото: Національна поліція України

У п'ятницю, 21 березня, Служба безпеки України спільно з Національною поліцією запобігла теракту в Тернополі, яку мала здійснити 14-річна школярка. За даними слідства, російські спецслужби завербували дівчину через Telegram, використовуючи шантаж і погрози поширення її особистих фото, які вони отримали через злам її особистих даних.

Про це повідомила пресслужба СБУ та Національної поліції України.

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За попередньою версією слідства, школярка шукала швидкий заробіток в одному з анонімних месенджерів. Саме там її із нею зв'язалися представники ворожої спецслужби. Вони зламали її смартфон і заволоділи її особистими фото відвертого характеру та почали вимагати погодитись на співпрацю, погрожуючи публікацією контенту.

Предмети школярки. Фото: СБУ

Компоненти для вибухівки. Фото: СБУ

Під тиском погроз дівчина погодилася діяти за інструкціями агресора. Вона придбала компоненти та хімічні речовини в одному з магазинів міста та виготовила саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Речові докази. Фото: СБУ

Вранці, згідно з отриманими вказівками, вона залишила рюкзак із вибухівкою під службовим автомобілем, припаркованим біля адмінбудівлі районного управління поліції.

Оперативні дії біля будівлі поліції. Фото: Національна поліція України

Під час патрулювання о 06:50 працівник підрозділу помітив чорний рюкзак під авто та мобільний телефон із павербанком поблизу. Він одразу викликав усі профільні служби. Правоохоронці оперативно знешкодили вибуховий пристрій, тим самим запобігши можливим жертвам.

Слідчі дії правоохоронців. Фото: Національна поліція України

В ході слідства вдалося з'ясувати, що російські куратори планували дистанційно підірвати дівчину разом із вибухівкою, щойно вона залишить СВП біля будівлі поліції. Таким чином ФСБ намагалася знищити виконавицю та по суті свідка, щоб приховати власну причетність та одночасно влаштувати кривавий теракт.

Наразі неповнолітній затриманій повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 КК України (замах на терористичний акт). Вона перебуває під домашнім арештом, їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила у Запоріжжі чоловіка, який погодився співпрацювати з Росією та влаштувати теракт у місті.

Також в СБУ кілька днів тому повідомили подробиці про обставини теракту у Харкові, де 15-річний юнак приніс вибухівку до будівлі військової частини Нацгвардії.