СБУ викрила російського диверсанта у Запоріжжі який готував теракти

Затримання агента ГРУ. Фото: Служба безпеки України

У Запоріжжі співробітники Служби безпеки України та Національної поліції затримали агента російської воєнної розвідки (ГРУ). Він який займався виготовленням вибухових пристроїв для здійснення терактів у прифронтовому місті.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

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За даними слідства, зловмисником виявився місцевий житель із наркотичною залежністю, який погодився на співпрацю з російськими кураторами в обмін на фінансову винагороду. Його основним завданням було виготовлення саморобних вибухових пристроїв (СВП) та їхнє транспортування у заздалегідь підготовлені схованки.

Перед тим, як отримати основне завдання, диверсант пройшов "перевірку", виконуючи дрібні доручення, зокрема розповсюджував антиукраїнські листівки по місту. Також він намагався залучати до роботи знайомих, виконуючи вказівки куратора з РФ.

Затриманий зловмисник. Фото: Служба безпеки України

СБУ та Нацполіція задокументували злочинну діяльність агента та затримали його за місцем проживання. Під час обшуків правоохоронці вилучили засоби зв’язку, які він використовував для комунікації з російськими кураторами, а також компоненти для виготовлення вибухівки.

Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала мешканця Покровська, який працював на Росію та стежив за військовими ЗСУ.

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