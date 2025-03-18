СБУ разоблачила российского диверсанта в Запорожье который готовил теракты

Задержание агента ГРУ. Фото: Служба безопасности Украины

В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали агента российской военной разведки (ГРУ). Он занимался изготовлением взрывных устройств для совершения терактов в прифронтовом городе.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

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По данным следствия, злоумышленником оказался местный житель с наркотической зависимостью, который согласился на сотрудничество с российскими кураторами в обмен на финансовое вознаграждение. Его основной задачей было изготовление самодельных взрывных устройств (СВУ) и их транспортировка в заранее подготовленные тайники.

Перед тем, как получить основное задание, диверсант прошел "проверку", выполняя мелкие поручения, в частности распространял антиукраинские листовки по городу. Также он пытался привлекать к работе знакомых, выполняя указания куратора из РФ.

Задержанный злоумышленник. Фото: Служба безопасности Украины

СБУ и Нацполиция задокументировали преступную деятельность агента и задержали его по месту жительства. Во время обысков правоохранители изъяли средства связи, которые он использовал для коммуникации с российскими кураторами, а также компоненты для изготовления взрывчатки.

Задержанному сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, недавно СБУ задержала жителя Покровска, который работал на Россию и следил за военными ВСУ.

Также в Одессе задержали мужчину, который помогал России корректировать удары по подразделениям противовоздушной обороны.