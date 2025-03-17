СБУ затримала агента РФ, який шпигував за ЗСУ у Покровську

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала агента ФСБ, який шпигував за оборонцями прифронтового Покровська. 21-річний хлопець збирав розвіддані для підготовки нових атак окупантів.

Про це повідомили в СБУ у понеділок, 17 березня.

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Правоохоронці з'ясували, що російським агентом виявився 21-річний місцевий мешканець. Він збирав розвіддані для підготовки окупантів до нових атак на Покровському напрямку.

За даними слідства, він був завербований ФСБ через Telegram-канали. Після отримання ворожих завдань агент розпочав шпигувати за штабами та опорними пунктами українських військ.

Діалог агента РФ з російським куратором. Фото: СБУ

Діалог агента РФ з російським куратором. Фото: СБУ

Діалог агента РФ з російським куратором. Фото: СБУ

Діалог агента РФ з російським куратором. Фото: СБУ

Діалог агента РФ з російським куратором. Фото: СБУ 1 / 5

Також він намагався розвідати координати бойових позицій артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що намагаються прорватися до Покровська.

Яке покарання загрожує агенту РФ

Співробітники СБУ своєчасно викрили зрадника, задокументували його злочини і провели комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони. На фінальному етапі спецоперації агента затримали.

Йому повідомили про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Зараз зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Харкові затримали агентку РФ, яка отруїла військового ЗСУ. Крім того, вона готувала вибухівку для терактів.

Також поліція схопила зрадника, який працював на РФ у Новій Каховці. Він очолив псевдополіцію під керівництвом російського військового коменданта.