На Волині затримали колаборанта, який очолював поліцію окупантів у Новій Каховці

Слідчі дії. Фото: Нацполіція України

На Волині правоохоронці затримали колаборанта, який під час окупації Нової Каховки добровільно перейшов на бік ворога. Він очолив псевдополіцію під керівництвом російського військового коменданта.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

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Як з’ясували слідчі, до початку повномасштабного вторгнення колаборант працював охоронцем у місцевій фірмі. Однак після захоплення міста він присягнув на вірність загарбникам і погодився керувати окупаційною поліцією.

Під його командуванням незаконно затримували та катували місцевих жителів, які не підтримували російську окупацію. Затриманих допитували у підвалах захоплених будівель поліції, застосовуючи насильство та психологічний тиск.

Обшуки у підозрюваного. Фото: Національна поліція України

Затриманий у підозрі. Фото: Нацполіція України

Окрім цього, зловмисник наказав змінити державні прапори України на російські на всіх адміністративних будівлях міста, демонструючи свою лояльність до окупантів.

Після зміни військового коменданта регіону в кінці 2022 року колаборанта звільнили з посади. Спочатку він незаконно виїхав до Польщі, а згодом повернувся в Україну, де тривалий час переховувався на Волині.

Його місцеперебування встановили оперативники Управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції. Правоохоронці затримали його в орендованій квартирі.

Колаборанту оголошено підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 — організація та проведення політичних заходів на підтримку держави-агресора та її окупаційної адміністрації, ч. 7 ст. 111-1 — добровільне зайняття посади в незаконних правоохоронних органах на тимчасово окупованій території, ч. 3 ст. 146 — незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене організованою групою.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За вчинені злочини йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині синові колишнього мера Одеси вручили підозру у колабораційній діяльності на користь Росії.

Також поліція викрила чоловіка, який хотів підірвати військовослужбовця ЗСУ в Бучі у Київській області.