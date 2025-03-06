На Волыни задержали коллаборанта, который возглавлял полицию оккупантов в Новой Каховке

Следственные действия. Фото: Нацполиция Украины

На Волыни правоохранители задержали коллаборанта, который во время оккупации Новой Каховки добровольно перешел на сторону врага. Он возглавил псевдополицию под руководством российского военного коменданта.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Как выяснили следователи, до начала полномасштабного вторжения коллаборационист работал охранником в местной фирме. Однако после захвата города он присягнул на верность захватчикам и согласился руководить оккупационной полицией.

Под его командованием незаконно задерживали и пытали местных жителей, которые не поддерживали российскую оккупацию. Задержанных допрашивали в подвалах захваченных зданий полиции, применяя насилие и психологическое давление.

Обыски у подозреваемого. Фото: Национальная полиция Украины

Задержанный в подозрении. Фото: Нацполиция Украины

Кроме этого, злоумышленник приказал сменить государственные флаги Украины на российские на всех административных зданиях города, демонстрируя свою лояльность к оккупантам.

После смены военного коменданта региона в конце 2022 года коллаборациониста уволили с должности. Сначала он незаконно выехал в Польшу, а затем вернулся в Украину, где долгое время скрывался на Волыни.

Его местонахождение установили оперативники Управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции. Правоохранители задержали его в арендованной квартире.

Коллаборационисту объявлено подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 — организация и проведение политических мероприятий в поддержку государства-агрессора и его оккупационной администрации, ч. 7 ст. 111-1 — добровольное занятие должности в незаконных правоохранительных органах на временно оккупированной территории, ч. 3 ст. 146 — незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное организованной группой.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. За совершенные преступления ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области сыну бывшего мэра Одессы вручили подозрение в коллаборационной деятельности в пользу России.

Также полиция разоблачила мужчину, который хотел взорвать военнослужащего ВСУ в Буче в Киевской области.