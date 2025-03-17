СБУ задержала агента РФ, который шпионил за ВСУ в Покровске

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Служба безопасности задержала агента ФСБ, который шпионил за защитниками прифронтового Покровска. 21-летний парень собирал разведданные для подготовки новых атак оккупантов.

Об этом сообщили в СБУ в понедельник, 17 марта.

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Правоохранители выяснили, что российским агентом оказался 21-летний местный житель. Он собирал разведданные для подготовки оккупантов к новым атакам на Покровском направлении.

По данным следствия, он был завербован ФСБ через Telegram-каналы. После получения вражеских задач агент начал шпионить за штабами и опорными пунктами украинских войск.

Диалог агента РФ с российским куратором. Фото: СБУ

Диалог агента РФ с российским куратором. Фото: СБУ

Диалог агента РФ с российским куратором. Фото: СБУ

Диалог агента РФ с российским куратором. Фото: СБУ

Диалог агента РФ с российским куратором. Фото: СБУ 1 / 5

Также он пытался разведать координаты боевых позиций артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов, пытающихся прорваться в Покровск.

Какое наказание грозит агенту РФ

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили предателя, задокументировали его преступления и провели комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны. На финальном этапе спецоперации агента задержали.

Ему сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Харькове задержали агента РФ, которая отравила военного ВСУ. Кроме того, она готовила взрывчатку для терактов.

Также полиция схватила предателя, который работал на РФ в Новой Каховке. Он возглавил псевдополицию под руководством российского военного коменданта.