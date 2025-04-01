В Днепропетровской области разоблачили попытку подрыва авто мобильной группы ВСУ

Взрывное устройство, которым должны были взорвать авто. Фото: Офис Генерального прокурора

Двое жителей Днепропетровской области могут предстать перед судом за подготовку теракта. Они планировали заложить взрывчатку в автомобиль украинских военных, которые работали в мобильной огневой группе.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

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Следствие установило, что мужчины в мессенджере Telegram вышли на связь с лицами, которые предложили им денежное вознаграждение за диверсию. Согласно инструкциям, подозреваемые изготовили самодельное взрывное устройство. Его планировали закрепить под внедорожником одной из мобильных огневых групп ВСУ или на территории государственного учреждения, чтобы впоследствии активировать дистанционно.

Задержание подозреваемого. Фото: Офис Генпрокурора Украины

Подготовку теракта удалось сорвать: силовики заранее узнали о заговоре и провели задержание. В ходе обысков у подозреваемых изъяли три килограмма взрывчатого вещества, электродетонаторы и мобильные телефоны, где хранилась переписка с так называемыми "кураторами".

Обоим фигурантам объявлено подозрение по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - подготовка к теракту, совершенному группой лиц. Досудебное расследование продолжается, его сопровождают сотрудники Управления СБУ в Днепропетровской области.

Напомним, в Киеве СБУ разоблачила информаторов России, которые помогали корректировать обстрелы, потому что работали в оборонной сфере.

Также в Запорожье парень с девушкой хотели устроить теракт, а в Тернополе российские спецслужбы запугали 14-летнюю девушку и заставили ее шантажом подготовить теракт.