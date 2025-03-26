СБУ запобігла теракту біля військової частини у Запоріжжі

Затриманий підозрюваний. Фото: СБУ

Вчора Служба безпеки України запобігла спробі здійснити теракт у Запоріжжі, який планувала російська воєнна розвідка на 25 березня — День СБУ. Найманці, які погодилися на співпрацю з Росією, мали намір влаштувати вибух біля військової частини за допомогою саморобного вибухового пристрою, закладеного неподалік КПП оборонного об’єкта.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Злочин готувала агентурна пара — 18-річний хлопець та 19-річна дівчина, які перебували у відносинах і проживали разом. За інформацією слідства, вони вийшли на російське ГРУ через телеграм-канали, шукаючи "легкий заробіток".

Затримання підозрюваних. Фото: СБУ

Підготовка теракту відбувалася у приватному будинку навпроти центрального входу до військової частини, який зловмисники орендували для спостереження за ціллю. В одному з вікон вони встановили приховану камеру з віддаленим доступом для російських кураторів.

Предмети для виготовлення вибухівки. Фото: СБУ

СБУ затримала агентів під час підготовки до закладання вибухівки, оснащеної додатковими уражаючими елементами. Під час обшуку вилучено компоненти вибухового пристрою, відеокамеру та мобільні телефони з доказами шпигунської діяльності.

Листування куратора РФ та затриманого. Фото: СБУ

Затриманим уже оголошено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111), а також за готування до теракту (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258). Наразі обидва перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Кривому Розі затримали чоловіка, який погодився на замовлення Росії влаштувати теракт біля будівлі ТЦК.

А в Тернополі кілька днів тому 14-річна школярка погодилась підірвати саморобну бомбу біля будівлі правоохоронних органів.