СБУ предотвратила теракт возле воинской части в Запорожье

Задержанный подозреваемый. Фото: СБУ

Вчера Служба безопасности Украины предотвратила попытку совершить теракт в Запорожье, который планировала российская военная разведка на 25 марта — День СБУ. Наемники, которые согласились на сотрудничество с Россией, намеревались устроить взрыв возле воинской части с помощью самодельного взрывного устройства, заложенного неподалеку КПП оборонного объекта.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Преступление готовила агентурная пара — 18-летний парень и 19-летняя девушка, которые находились в отношениях и проживали вместе. По информации следствия, они вышли на российское ГРУ через телеграмм-каналы, ища "легкий заработок".

Задержание подозреваемых. Фото: СБУ

Подготовка теракта происходила в частном доме напротив центрального входа в воинскую часть, который злоумышленники арендовали для наблюдения за целью. В одном из окон они установили скрытую камеру с удаленным доступом для российских кураторов.

Предметы для изготовления взрывчатки. Фото: СБУ

СБУ задержала агентов во время подготовки к закладке взрывчатки, оснащенной дополнительными поражающими элементами. Во время обыска изъяты компоненты взрывного устройства, видеокамера и мобильные телефоны с доказательствами шпионской деятельности.

Переписка куратора РФ и задержанного. Фото: СБУ

Задержанным уже объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: за государственную измену, совершенную в условиях военного положения группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111), а также за приготовление к теракту (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258). Сейчас оба находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Кривом Роге задержали мужчину, который согласился по заказу России устроить теракт у здания ТЦК.

А в Тернополе несколько дней назад 14-летняя школьница согласилась взорвать самодельную бомбу возле здания правоохранительных органов.