Спроба здійснити теракт біля ТЦК Кривого Рогу — правоохоронці затримали чоловіка

Затримання чоловіка. Фото: t.me/pgo_gov_ua

У Кривому Розі Дніпропетровської області чоловік готував теракт біля територіального центру комплектування. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Про це повідомили пресслужби Офісу генпрокурора та Служби безпеки України у вівторок, 25 березня.

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Прокурори оголосили чоловіку підозру за фактом готування терористичного акту за попередньою змовою групою осіб.

Слідство встановило, що 26-річний підозрюваний через Telegram погодився виконати "спецзавдання" за 2,5 тисячі доларів. Йдеться про терористичний акт на території міста Кривий Ріг.

Затриманий чоловік. Фото: t.me/pgo_gov_ua

"Підозрюваний забрав заздалегідь підготовлений саморобний вибуховий пристрій і переніс його до орендованого житла. Також він приніс до квартири тротил та детонатори для приведення в дію вибухівки. Далі він мав закласти її в обумовленому місці біля адмінбудівлі у Кривому Розі", — йдеться у повідомленні.

Завдяки злагодженій та скоординованій роботі правоохоронців вдалося запобігти теракту та затримати його виконавця. Вони вилучили в чоловіка мобільні телефони, чорнові записи та саморобний вибуховий пристрій.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, 23 березня до райвідділку поліції в Одесі жінка принесла вибухівку. Внаслідок інциденту троє поліцейських отримали незначні ушкодження.

Також 21 березня правоохоронці запобігли спробі здійснити теракт у Тернополі. Відомо, що ворог завербував 14-річну школярку.