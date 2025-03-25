Попытка совершить теракт возле ТЦК Кривого Рога — правоохранители задержали мужчину

В Кривом Роге мужчина готовил теракт возле ТЦК — детали
В Кривом Роге Днепропетровской области мужчина готовил теракт возле территориального центра комплектования. Сейчас подозреваемый находится под стражей.
Об этом сообщили пресс-службы Офиса генпрокурора и Службы безопасности Украины во вторник, 25 марта.
Подготовка теракта возле ТЦК
Прокуроры объявили мужчине подозрение по факту подготовки террористического акта по предварительному сговору группой лиц.
Следствие установило, что 26-летний подозреваемый через Telegram согласился выполнить "спецзадание" за 2,5 тысячи долларов. Речь идет о террористическом акте на территории города Кривой Рог.
"Подозреваемый забрал заранее подготовленное самодельное взрывное устройство и перенес его в арендованное жилье. Также он принес в квартиру тротил и детонаторы для приведения в действие взрывчатки. Далее он должен был заложить ее в обусловленном месте возле админздания в Кривом Роге", — говорится в сообщении.
Благодаря слаженной и скоординированной работе правоохранителей удалось предотвратить теракт и задержать его исполнителя. Они изъяли у мужчины мобильные телефоны, черновые записи и самодельное взрывное устройство.
Напомним, 23 марта в райотдел полиции в Одессе женщина принесла взрывчатку. В результате инцидента трое полицейских получили незначительные повреждения.
Также 21 марта правоохранители предотвратили попытку совершить теракт в Тернополе. Известно, что враг завербовал 14-летнюю школьницу.
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