Попытка совершить теракт возле ТЦК Кривого Рога — правоохранители задержали мужчину

Задержание мужчины. Фото: t.me/pgo_gov_ua

В Кривом Роге Днепропетровской области мужчина готовил теракт возле территориального центра комплектования. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Об этом сообщили пресс-службы Офиса генпрокурора и Службы безопасности Украины во вторник, 25 марта.

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Прокуроры объявили мужчине подозрение по факту подготовки террористического акта по предварительному сговору группой лиц.

Следствие установило, что 26-летний подозреваемый через Telegram согласился выполнить "спецзадание" за 2,5 тысячи долларов. Речь идет о террористическом акте на территории города Кривой Рог.

Задержанный мужчина. Фото: t.me/pgo_gov_ua

"Подозреваемый забрал заранее подготовленное самодельное взрывное устройство и перенес его в арендованное жилье. Также он принес в квартиру тротил и детонаторы для приведения в действие взрывчатки. Далее он должен был заложить ее в обусловленном месте возле админздания в Кривом Роге", — говорится в сообщении.

Благодаря слаженной и скоординированной работе правоохранителей удалось предотвратить теракт и задержать его исполнителя. Они изъяли у мужчины мобильные телефоны, черновые записи и самодельное взрывное устройство.

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, 23 марта в райотдел полиции в Одессе женщина принесла взрывчатку. В результате инцидента трое полицейских получили незначительные повреждения.

Также 21 марта правоохранители предотвратили попытку совершить теракт в Тернополе. Известно, что враг завербовал 14-летнюю школьницу.