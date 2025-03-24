СБУ звернулася до батьків дітей через теракти РФ в Україні — чат-бот "Спали ФСБешника"

Працівники спецслужб. Фото: СБУ

Російські спецслужби намагаються завербувати неповнолітніх українців і використати їх у терористичних атаках. Росія активно веде цілеспрямоване полювання на дітей через соціальні мережі.

Про це заявили у Службі безпеки України (СБУ) у понеділок, 24 березня.

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У СБУ попередили батьків, що куратори ФСБ пропонують підліткам "легкі гроші" за нібито прості завдання — перенести пакунок з одного місця в інше. Насправді ж ці "кур’єри" стають жертвами дистанційного підриву вибухівки, що дозволяє окупантам прибирати свідків і приховувати сліди злочину.

"Саме так розвивалися події в Івано-Франківську. Тоді один підліток загинув, інший залишився без ніг після того, як ворог підірвав "пакунок". А на Харківщині ФСБ використала 15-річного хлопця як смертника", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення СБУ

Українські спецслужби застерігають, що батьки можуть не підозрювати, що їхня дитина в небезпеці.

"Поясніть дітям, що пропозиції "легкого заробітку" від незнайомців у соцмережах — це смертельна пастка. Розкажіть їм про реальні трагедії, що вже трапилися з їхніми однолітками. Поширте цю інформацію серед знайомих, у яких є діти підліткового віку", — закликали в СБУ.

Повідомлення СБУ

Служба безпеки України закликає негайно інформувати про такі випадки через офіційний чат-бот "Спали ФСБешника" у Telegram. Повідомити можна за посиланням.

Раніше ми повідомляли, що російські спецслужби завербували дівчину з Тернополя через Telegram, вона мала вчинити теракт.

Також ми писали, що російські окупанти підірвали свого 15-річного агента у Харківській області.