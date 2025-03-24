СБУ обратилась к родителям детей из-за терактов РФ в Украине — чат-бот "Спали ФСБешника"

Работники спецслужб. Фото: СБУ

Российские спецслужбы пытаются завербовать несовершеннолетних украинцев и использовать их в террористических атаках. Россия активно ведет целенаправленную охоту на детей через социальные сети.

Об этом заявили в Службе безопасности Украины (СБУ) в понедельник, 24 марта.

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В СБУ предупредили родителей, что кураторы ФСБ предлагают подросткам "легкие деньги" за якобы простые задачи — перенести пакет из одного места в другое. На самом же деле эти "курьеры" становятся жертвами дистанционного подрыва взрывчатки, что позволяет оккупантам убирать свидетелей и скрывать следы преступления.

"Именно так развивались события в Ивано-Франковске. Тогда один подросток погиб, другой остался без ног после того, как враг взорвал "пакет". А на Харьковщине ФСБ использовала 15-летнего парня как смертника", — говорится в сообщении.

Сообщение СБУ

Украинские спецслужбы предостерегают, что родители могут не подозревать, что их ребенок в опасности.

"Объясните детям, что предложения "легкого заработка" от незнакомцев в соцсетях — это смертельная ловушка. Расскажите им о реальных трагедиях, которые уже случились с их сверстниками. Распространите эту информацию среди знакомых, у которых есть дети подросткового возраста", — призвали в СБУ.

Сообщение СБУ

Служба безопасности Украины призывает немедленно информировать о таких случаях через официальный чат-бот "Спали ФСБешника" в Telegram. Сообщить можно по ссылке.

Ранее мы сообщали, что российские спецслужбы завербовали девушку из Тернополя через Telegram, она должна была совершить теракт.

Также мы писали, что российские оккупанты взорвали своего 15-летнего агента в Харьковской области.