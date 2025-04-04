Подрыв автомобиля чиновника в Днепре — на месте работает полиция

Автомобиль чиновника. Фото: Национальная полиция Украины

Утром 4 апреля в Днепре неизвестные совершили взрыв автомобиля, в котором находился местный чиновник вместе с женой. Инцидент произошел около 07:40 в жилом районе города.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

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Инцидент произошел около 07:40 в жилом районе города. Предварительно известно, что в момент взрыва оба пострадавших находились внутри машины.

Машина после взрыва. Фото: Национальная полиция Украины

Военные и полиция работают на месте инцидента. Фото: Национальная полиция Украины

На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа, которые выясняют все обстоятельства происшествия. Информация о характере ранений или состоянии здоровья пострадавших пока не обнародована. Начато уголовное производство. Личность чиновника официально не разглашают.

Напомним, недавно в Офисе Генпрокурора сообщали о разоблачении мужчин, которые готовили теракт против ВСУ в Днепре.

Тем временем в Одессе задержали подозреваемого в организации теракта. Речь идет о взрыве в здании полиции в Беляевке.