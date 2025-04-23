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В Индии боевики расстреляли более 20 туристов — что известно

23 апреля 2025 08:36
Евгения Брюховецкая - редактор
Боевики расстреляли людей в туристическом регионе Индии
Скорая помощь. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

В Индии, в провинции Кашми, боевики расстреляли туристов, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек. Нападение произошло в популярном горном регионе Пахалгами.

Об этом пишет Reuters в среду, 23 апреля.

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Нападение на туристов в Индии

Во вторник боевики открыли огонь по туристам в Пахалгаме. Это стало худшим нападением на гражданских лиц в регионе за последние годы. По данным одного из источников в силовых структурах, погибли 20 человек. В то же время другие источники сообщают о 24 и 26 погибших.

Теракт у Кашмірі: поліція працює на місці масового розстрілу туристів
Правоохранители на месте происшествия. Фото: Reuters

"Стрельба произошла у нас на глазах. Мы думали, что кто-то взрывает петарды, но когда услышали крики других людей, мы быстро выбрались оттуда... спасли свои жизни и побежали", — отметил один из свидетелей инцидента.

Как пишут индийские СМИ, нападение совершили двое-трое боевиков на бездорожье. Ответственность за это взяла на себя боевая группировка "Кашмирское сопротивление". Они недовольны, что в регионе поселились более 85 тысяч "чужаков", что повлекло "демографические изменения".

"Следовательно, насилие будет направлено на тех, кто будет пытаться поселиться нелегально", — отмечается в сообщении.

Правоохоронці Індії після нападу бойовиків у Пахалгамі
Полиция на месте стрельбы. Фото: Reuters

Реакция Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на этот случай. Он решительно осудил нападение, которое унесло много жизней.

"Когда убивают невинных людей, это вызывает невыносимую боль. Такое насилие не имеет никакого оправдания. В этот печальный день Украина солидарна с Индией", — написал он в X.

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Скриншот поста Сибиги

Напомним, недавно в Днепре подорвали авто чиновника, в котором он находился с женой. Пара получила ранения.

А немецкое СМИ провело собственное расследование и обнаружило подозрительную активность пользователей РФ перед нападением в городе Мангейм.

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