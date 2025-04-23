Боевики расстреляли людей в туристическом регионе Индии

Скорая помощь. Фото: Reuters

В Индии, в провинции Кашми, боевики расстреляли туристов, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек. Нападение произошло в популярном горном регионе Пахалгами.

Об этом пишет Reuters в среду, 23 апреля.

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🔹Убийство по меньшей мере 24 человек в том, что официальные лица описывают как худшее нападение на гражданских лиц за последние годы. pic.twitter.com/3Y9X6kjb0z - MoloOSINT🎖️ (@44Molo) 22 апреля 2025 г.

Нападение на туристов в Индии

Во вторник боевики открыли огонь по туристам в Пахалгаме. Это стало худшим нападением на гражданских лиц в регионе за последние годы. По данным одного из источников в силовых структурах, погибли 20 человек. В то же время другие источники сообщают о 24 и 26 погибших.

Правоохранители на месте происшествия. Фото: Reuters

"Стрельба произошла у нас на глазах. Мы думали, что кто-то взрывает петарды, но когда услышали крики других людей, мы быстро выбрались оттуда... спасли свои жизни и побежали", — отметил один из свидетелей инцидента.

Как пишут индийские СМИ, нападение совершили двое-трое боевиков на бездорожье. Ответственность за это взяла на себя боевая группировка "Кашмирское сопротивление". Они недовольны, что в регионе поселились более 85 тысяч "чужаков", что повлекло "демографические изменения".

"Следовательно, насилие будет направлено на тех, кто будет пытаться поселиться нелегально", — отмечается в сообщении.

Полиция на месте стрельбы. Фото: Reuters

Реакция Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на этот случай. Он решительно осудил нападение, которое унесло много жизней.

"Когда убивают невинных людей, это вызывает невыносимую боль. Такое насилие не имеет никакого оправдания. В этот печальный день Украина солидарна с Индией", — написал он в X.

Скриншот поста Сибиги

Напомним, недавно в Днепре подорвали авто чиновника, в котором он находился с женой. Пара получила ранения.

А немецкое СМИ провело собственное расследование и обнаружило подозрительную активность пользователей РФ перед нападением в городе Мангейм.