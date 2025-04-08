Росіяни заздалегідь шукали інформацію про можливу жертву та місце терактів

Центр з навчання програмістів у ФСБ. Фото: Медуза

Німецький телеканал ZDF провів власне розслідування і виявив підозрілу активність російських користувачів в інтернеті напередодні нападу з ножем у місті Мангейм. Згідно із запитами з РФ користувачі нібито заздалегідь знали, що станеться теракт.

Репортаж про розслідування міститься на офіційному сайти ZDF.

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Згідно з розслідуванням каналу, експерт з цифрової криміналістики Стівен Брошарт зафіксував підвищений інтерес до інформації про "терористичний напад у Німеччині" та "напад на Міхаеля Штюрценбергера", який критикував іслам, з території Росії за кілька днів до трагедії.

Брошарт вважає, що така активність може свідчити про попередню обізнаність про злочин. Крім того, напередодні злочину росіяни також шукали вебкамера на ринковій площі Мангейма — місці злочину, щоб мати живе зображення, "яке також було дуже, дуже помітно", додає інтернет-профайлер.

Член комітету парламентського контролю Бундестагу Костянтин фон Ноц підкреслив, що ці дані потребують ретельного аналізу та не є прямим доказом російського сліду в теракті.

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